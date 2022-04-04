Устрашающий Морбиус в CinemaPlus

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus в ТЦ «28 Mall» состоялась устрашающая презентация фильма «Морбиус».

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus в ТЦ «28 Mall» состоялась устрашающая презентация фильма «Морбиус».

Морбиус - американский супергеройский фильм 2022 года, основанный на комиксах Marvel, с персонажем Морбиусом, Живым Вампиром, снятый Columbia Pictures совместно с Marvel. Распространяемый Sony Pictures Releasing, это третий фильм во вселенной Sony «Человек-паук».

Фойе кинотеатра было оформлено в соответствии со стилем фильма. Необычный образ Морбиуса, которого сыграл Элин Ахмедов, шокировал гостей, так как его вынесли в гробу. Затем участники мероприятия с большим удовольствием фотографировались с главным героем вечера.

Гостей в этот вечер развлекал диджей Yago, вкусный фуршет, алкогольные и безалкогольные напитки.

Режиссер фильма Даниэль Эспиноса. Главную роль сыграл Джаред Лето. В фильме также снялись Майкл Китон, Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис и другие актеры.

Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Поддержку в организации мероприятия оказали: Квесты « Astral» и «Paranormal Baku», грим Галиб Мирзалиев, event-компания «Orli», креативная компания «Light in Black», Brand Media Groups, кафе «Kolorit», компания «Savalan Winery», Bizon и Şeh Su.

Фильм «Морбиус» можно посмотреть в кинотеатре «CinemaPlus», расположенном в торговом центре «Deniz Mall» с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.

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