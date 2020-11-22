Умерла снявшаяся в сериале «Дикая роза» мексиканская актриса

Скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, снимавшаяся в сериалах "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут".

Скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, снимавшаяся в сериалах "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальная ассоциация актеров Мексики в Twitter.

"Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни. Выражаем соболезнования Отто Сирго, семье и друзьям", - говорится в сообщении ассоциации в Twitter.

Моралес снималась в сериалах "Дикая роза", "Богатые тоже плачут" и "Камила". Она прожила более 45 лет в браке с актером Отто Сирго.

Причина смерти актрисы не сообщается, однако ранее она переболела раком.