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Умерла снявшаяся в сериале «Дикая роза» мексиканская актриса

Умерла снявшаяся в сериале «Дикая роза» мексиканская актриса Скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, снимавшаяся в сериалах "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут".
Шоу-бизнес
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22 ноября 2020 г. 03:04
Умерла снявшаяся в сериале «Дикая роза» мексиканская актриса
Малени Моралес

Скончалась мексиканская актриса Малени Моралес, снимавшаяся в сериалах "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальная ассоциация актеров Мексики в Twitter.

"Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, сегодня ушедшей из жизни. Выражаем соболезнования Отто Сирго, семье и друзьям", - говорится в сообщении ассоциации в Twitter.

Моралес снималась в сериалах "Дикая роза", "Богатые тоже плачут" и "Камила". Она прожила более 45 лет в браке с актером Отто Сирго.

Причина смерти актрисы не сообщается, однако ранее она переболела раком.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur aktrisa vəfat edib

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