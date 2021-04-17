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Умерла британская актриса Хелен Маккрори

Умерла британская актриса Хелен Маккрори Британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в фильмах про Гарри Поттера и главную роль в телесериале "Анна Каренина" (Anna Karenina, 2000), ушла из жизни в возрасте 52 лет.
Шоу-бизнес
17 апреля 2021 г. 03:51
Умерла британская актриса Хелен Маккрори
Хелен Маккрори

Британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в фильмах про Гарри Поттера и главную роль в телесериале "Анна Каренина" (Anna Karenina, 2000), ушла из жизни в возрасте 52 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ее супруг актер и продюсер Дэмиен Льюис.

"С разбитым сердцем вынужден сообщить, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина, коей была Хелен Маккрори, ушла из жизни у себя дома, окруженная любовью со стороны друзей и семьи. Она умерла также, как и жила - бесстрашно", - заявил Льюис.

Уроженка Лондона Маккрори также известна по фильму "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall, 2012) из серии картин про спецагента Джеймса Бонда, сериалу "Острые козырьки" (Peaky Blinders, 2013 - настоящее время) и картине "Хранитель времени" (Hugo, 2011). Кроме того, актриса сыграла супругу бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в байопике "Королева" (The Queen, 2005).

Отметим, что Маккрори была популярна в Великобритании и в качестве театральной актрисы.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur britaniyalı aktrisa xərçəngdən öldü

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