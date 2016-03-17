Умер сын легендарного певца Фрэнка Синатры

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Скончался сын легендарного актера и музыканта Фрэнка Синатры.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Фрэнк Синатра-младший умер в возрасте 73 лет в штате Флорида.
Он умер от сердечного приступа.
В своей карьере Фрэнк Синатра-младший в основном продолжал музыкальные традиции своего отца, в какое-то время работал с ним в качестве дирижера.
Отметим, что в прошлом году отмечался 100-летний юбилей Фрэнка Синатры, на котором выступил его сын.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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