Умер сын легендарного певца Фрэнка Синатры

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Скончался сын легендарного актера и музыканта Фрэнка Синатры.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Фрэнк Синатра-младший умер в возрасте 73 лет в штате Флорида.

Он умер от сердечного приступа.

В своей карьере Фрэнк Синатра-младший в основном продолжал музыкальные традиции своего отца, в какое-то время работал с ним в качестве дирижера.

Отметим, что в прошлом году отмечался 100-летний юбилей Фрэнка Синатры, на котором выступил его сын.