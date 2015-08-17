​Украина угрожает участникам фестиваля Koktebel Jazz Party

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Киев угрожает «черным списком» иностранным деятелям культуры , которые выступят на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.

Как передает Report, соответствующую информацию сообщили в Минкульте Украины.

«Прибытие иностранных деятелей культуры на это мероприятие будет иметь прямое следствие в виде запрета их въезда на территорию Украины», — заявил украинский министр культуры Вячеслав Кириленко.

Среди потенциальных участников музыкального фестиваля артисты из Бразилии, Израиля, Великобритании, Грузии, Азербайджана и других государств. Среди российских участников — Игорь Бутман, Лариса Долина, Энвер Измайлов и другие.

Koktebel Jazz Party будет проходить на полуострове с 28 по 30 августа.