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    Турция примет участие в песенном конкурсе "Eurovision-2018"

    В последний раз Турция была представлена на данном конкурсе в 2012 году Джаном Бономо

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Турция примет участие в песенном конкурсе “Eurovision-2018”.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, решение об этом приняло правление TRT.

    Турция впервые выступила на конкурсе в 1975 в лице Семихи Янки, в 2003 году на конкурсе участвовала Сертаб Эренер.

    В последний раз Турция была представлена на данном конкурсе в 2012 году Джаном Бономо.

    Отметим, что песенный конкурс “Eurovision-2018” состоится в португальском Лиссабоне.

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