Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Турция примет участие в песенном конкурсе “Eurovision-2018”.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, решение об этом приняло правление TRT.

Турция впервые выступила на конкурсе в 1975 в лице Семихи Янки, в 2003 году на конкурсе участвовала Сертаб Эренер.

В последний раз Турция была представлена на данном конкурсе в 2012 году Джаном Бономо.

Отметим, что песенный конкурс “Eurovision-2018” состоится в португальском Лиссабоне.