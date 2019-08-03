Тур Эда Ширана побил мировой рекорд

Гастрольный тур Divide Эда Ширана стал самым высокодоходным за всю историю, побив рекорд группы U2, сообщает Report cо ссылкой на Guardian.

Британский музыкант уже заработал 736 миллионов долларов за 12 концертов до окончания тура, который начался в марте 2017 года, а завершится в августе этого года в Ипсвиче. Предыдущий рекорд в 735 миллионов долларов установила группа U2 восемь лет назад.Когда гастроли Ширана закончатся, они станут также самыми посещаемыми в истории – на них уже продано более 8,5 миллионов билетов в 43 странах, на миллион больше, чем на выступления U2 в 2011 году.

Тур Divide включает 255 концертов, при этом организаторы отказались от продажи билетов в VIP зоны, и в среднем они стоили на 14,2% дешевле, чем на U2, у которых в туре было 110 выступлений.