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    ​Триллер "Гордость, предубеждение и зомби" идет в кинотеатре "CinemaPlus" - ВИДЕО

    Фильм основан на одноименной книге Сета Грэма-Смита

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум класса "CinemaPlus" состоялся показ триллера "Гордость, предубеждение и зомби", снятому по одноименной книге Сета Грэма-Смита, который в свою очередь является переосмысленной версией знаменитого классического романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение", сообщает Report.

    Вся история строится на нравах XVIII века и интриге, кто с кем будет в браке, теперь разбавлена нашествием зомби.

    Режиссёр и сценарист Берр Стирс. Главные роли исполняют Лили Джеймс, Лена Хэди, Мэтт Смит, Дуглас Бут, Джек Хьюстон, Чарлз Дэнс и другие.

    Элизабет Беннет и ее сестры вынуждены противостоять заполонившим Англию ходячим мертвецам, а мистер Дарси выступает наставником девиц, обучающим их основам выживания.

    "CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

    Отметим, что азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название на "CinemaPlus".

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