​Титул "Мисс Вселенная 2014" получила колумбийка Паулина Вега

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Паулина Вега из Колумбии стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2014".
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, она стала первой среди 88 претенденток на корону "Мисс Вселенная-2014". На втором месте конкурсантка из США, на третьем — из Украины.
Вега родилась 15 января 1993 года, работает моделью с восьми лет. Девушка из большой музыкальной семьи.
Победительница конкурса получила корону из рук "Мисс Вселенной" 2013 года жительницы Венесуэлы Габриэлы Айлер.
News DepartmentАвтор новости
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