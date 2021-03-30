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Стало известно, под каким номером выступит Efendi на конкурсе "Евровидение 2021"

Стало известно, под каким номером выступит Efendi на конкурсе "Евровидение 2021" Efendi выступит в первом полуфинале с песней "Mata Hari"
Шоу-бизнес
30 марта 2021 г. 14:50
Стало известно, под каким номером выступит Efendi на конкурсе Евровидение 2021

Официальный сайт Евровидения опубликовал список и порядок стран выступающих на на первом и втором полуфинале конкурса. Как передает Report со ссылкой на официальное заявление, представительница Азербайджана Efendi выступит под номером 14 в первом полуфинале.

"Порядок проведения двух полуфинальных шоу был определен продюсерами Host Broadcasters NPO / NOS / AVROTROS и утвержден Мартином Остердалом, исполнительным супервайзером Евровидения", - говорится в сообщении.

Бороться за выход в финал Efendi предстоит с участниками из России, Швеции, Украины. Израиля и др., стран, которые также представят свои песни на первом полуфинале конкурса.

65-й международный конкурс песни "Евровидение 2021" пройдет в Роттердаме.

Голландский город должен был принять его в 2020 году, прежде чем мероприятие было отменено из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая. Финал состоится 22 мая 2021 года.

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