Стало известно, под каким номером выступит Efendi на конкурсе "Евровидение 2021"

Efendi выступит в первом полуфинале с песней "Mata Hari"

Официальный сайт Евровидения опубликовал список и порядок стран выступающих на на первом и втором полуфинале конкурса. Как передает Report со ссылкой на официальное заявление, представительница Азербайджана Efendi выступит под номером 14 в первом полуфинале.

"Порядок проведения двух полуфинальных шоу был определен продюсерами Host Broadcasters NPO / NOS / AVROTROS и утвержден Мартином Остердалом, исполнительным супервайзером Евровидения", - говорится в сообщении.

Бороться за выход в финал Efendi предстоит с участниками из России, Швеции, Украины. Израиля и др., стран, которые также представят свои песни на первом полуфинале конкурса.

65-й международный конкурс песни "Евровидение 2021" пройдет в Роттердаме.

Голландский город должен был принять его в 2020 году, прежде чем мероприятие было отменено из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая. Финал состоится 22 мая 2021 года.