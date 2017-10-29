Стали известны все страны-участницы "Евровидения-2018"

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В песенном конкурсе Евровидение-2018, который пройдет в Португалии, примут участие 43 страны.

Как передает Report, среди стран, которые подтвердили свое участие в международном конкурсе "Евровидение-2018": Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Грузия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Польша, Россия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Сербия, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Также примут участие страны Большой пятерки - Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, которые автоматически проходят в финал вместе с победителем Евровидения-2017 Португалией.

Победителем Евровидение-2017, которое проходило в Киеве, стал участник от Португалии Сальвадор Собрал.