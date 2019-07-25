Стала известна дата вручения 3-й музыкальной премии "ЖАРА Music Awards"

Вручение третьей музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" состоится 4-го апреля 2020 года в Москве.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в первый день фестиваля "ЖАРА" заявила ведущая мероприятия Яна Чурикова.

Отметим, что премия вручается за музыкальные достижения по итогам прошедшего года.

Победителей музыкальной премии "ЖАРА Music Awards" выбирают зрители и жюри, включающее себя самых популярных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса.

Основатели и создатели музыкальной премии – народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников и заслуженный артист России, певец Григорий Лепс.