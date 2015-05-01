Стал известен состав национального жюри Азербайджана на "Евровидении-2015"

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Обнародован список лиц, которые войдут в национальные жюри на песенном конкурсе "Евровидение-2015".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "Евровидения", в жюри от каждой страны входят 6 известных деятелей искусства.

В состав азербайджанского жюри в этом году войдут Зюмрюд Дадашзаде (председатель жюри), Азер Зейналов, Самира Аллахверди, Тюнзаля Агаева, Фаик Агаев и Фидан Гаджиева.

Отметим, что конкурс "Евровидение" в этом году пройдет 17, 19 и 21 мая в зале Stadthalle в Вене. Азербайджан на конкурсе представит Эльнур Гусейнов с песней "Час Волка" (Hour of Wolf).

Итоги национального голосования на конкурсе формируются на основе суммы баллов голосования национального жюри и телезрителей.