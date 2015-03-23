​Стал известен номер выступления представителя Азербайджана на Евровидении

Баку. 23 марта. REPORT. AZ/ Определился номер участника от Азербайджана в песенном конкурсе Евровидение 2015 в Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Евровидения, представитель Азербайджана Эльнур Гусейнов выступит во втором полуфинале под номером 11.

Порядок выступления исполнителей в полуфинале, в котором выступит Азербайджан, выглядит следующим образом: 1. Литва, 2. Ирландия, 3. Сан-Марино, 4. Черногория, 5. Мальта, 6. Норвегия, 7. Португалия, 8. Чехия, 9. Израиль, 10. Латвия. 12. Исландия, 13. Швеция, 14. Швейцария, 15. Кипр, 16. Словения, 17. Польша.

Отметим, что Эльнур Гусейнов исполнит на конкурсе песню под названием "Час волка" (Hour of the wolf). Конкурс Евровидение в этом году пройдет 19, 21 и 23 мая.