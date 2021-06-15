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Spice Girls выпустят новую песню впервые с 2007 года

Spice Girls выпустят новую песню впервые с 2007 года Британская поп-группа Spice Girls выпустит новую песню впервые за последние 14 лет. Бывшие и действующие участницы соберутся в честь 25-летия со дня выхода хита Wannabe, с которым группа стала известной.
Шоу-бизнес
15 июня 2021 г. 03:13
Spice Girls выпустят новую песню впервые с 2007 года

Британская поп-группа Spice Girls выпустит новую песню впервые за последние 14 лет. Бывшие и действующие участницы соберутся в честь 25-летия со дня выхода хита Wannabe, с которым группа стала известной.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Песню "Feed Your Love" можно будет услышать 9 июля. Ее исполнят Джери Хорнер, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Виктория Бекхэм, говорится в видеосюжете британского издания.

Группа Spice Girls появилась в 1994 году в Великобритании. Коллектив просуществовал около 10 лет, после чего распался. Группа воссоединилась в 2018 году после того, как в нее вернулись все участницы, кроме Бекхем. В 2019 году Spice Girls оправились в гастрольный тур. Они дали 13 концертов, заработав £4,5 млн.

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