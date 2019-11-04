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Снятый в Азербайджане боевик скоро выйдет на экраны в Индии - ВИДЕО

Снятый в Азербайджане боевик скоро выйдет на экраны в Индии
Звезда тамильского (южноиндийского) кино Вишал Кришна несколько раз получал травмы в ходе съемок фильма Action

Звезда тамильского (южноиндийского) кино Вишал Кришна несколько раз получал травмы в ходе съемок фильма "Action".

Как передает Report со ссылкой на Asian Age, об этом заявил сам актер.

"Я несколько раз получал травмы, снимаясь в сценах фильм "Action". Я надеюсь, что усилия стоили того", - говорит Вишал.

Издание отмечает, что в южноиндийском фильме, снятом в Турции и Азербайджане, представлены одни из самых захватывающих сцен в индийском кино.

Показ фильм состоится в ближайшие месяцы, добавляет издание. 

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