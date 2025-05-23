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СМИ: Сиквел "Дьявол носит Prada" выйдет в 2026 году

СМИ: Сиквел "Дьявол носит Prada" выйдет в 2026 году Студия Disney готовит продолжение фильма "Дьявол носит Prada" (The Devil Wears Prada, 2006), которое увидит свет в 2026 году.
Шоу-бизнес
23 мая 2025 г. 11:38
СМИ: Сиквел Дьявол носит Prada выйдет в 2026 году

Студия Disney готовит продолжение фильма "Дьявол носит Prada" (The Devil Wears Prada, 2006), которое увидит свет в 2026 году.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Variety.

По его сведениям, выход ленты на экраны намечен на 1 мая 2026 года. Актерский состав пока не известен.

Еще в 2022 году актриса Энн Хэтэуэй заявила о своих сомнениях в том, что сиквел действительно возможен, хотя и признала, что такой вариант развития событий кажется ей "соблазнительным".

Оригинальная картина была снята в 2006 году по автобиографическому роману-бестселлеру Лорен Вайсбергер "Дьявол носит Prada", в котором она рассказала об опыте работы помощницей редактора одного из наиболее престижных журналов мод. Фильм тогда собрал более $326 млн.

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