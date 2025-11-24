Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Скончался музыкант шведской группы ABBA

    Шоу-бизнес
    • 24 ноября, 2025
    • 17:31
    Скончался музыкант шведской группы ABBA

    Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг скончался в возрасте 85 лет.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на его сына.

    "Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг", - говорится в сообщении.

    Клинг часто сотрудничал с ABBA, его игра на саксофоне и флейте звучит в альбомах группы Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors. Он также сыграл на флейте вступление в песне Fernando.

