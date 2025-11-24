Скончался музыкант шведской группы ABBA

Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг скончался в возрасте 85 лет.

Как передает Report, об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на его сына.

"Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг", - говорится в сообщении.

Клинг часто сотрудничал с ABBA, его игра на саксофоне и флейте звучит в альбомах группы Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors. Он также сыграл на флейте вступление в песне Fernando.