Скончался музыкант шведской группы ABBA
Шоу-бизнес
- 24 ноября, 2025
- 17:31
Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг скончался в возрасте 85 лет.
Как передает Report, об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на его сына.
"Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг", - говорится в сообщении.
Клинг часто сотрудничал с ABBA, его игра на саксофоне и флейте звучит в альбомах группы Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors. Он также сыграл на флейте вступление в песне Fernando.
