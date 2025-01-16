Скончался известный режиссер Дэвид Линч

Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, известный в том числе как создатель нашумевшего сериала "Твин Пикс", умер на 79-м году жизни.

Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч, известный в том числе как создатель нашумевшего сериала "Твин Пикс", умер на 79-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщила его семья на странице Линча в соцсети.

"С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о том, что ушел из жизни Дэвид Линч", - говорится в сообщении.

Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 г. в городе Миссула (штат Монтана, США). Его отец был научным сотрудником в Министерстве сельского хозяйства США, мать - преподавательницей английского языка.

В юности Дэвид Линч увлекался живописью и рисованием. Однако позднее в 1966 г. поступил в Пенсильванскую академию искусств, где заинтересовался кинематографом. В 1967 г. создал первый короткометражный анимационный фильм - "Шестеро заболевают".

Снятая при поддержке продюсера Мела Брукса в 1980 г. черно-белая драма "Человек-слон" Линча получила восемь номинаций на премию "Оскар" и принесла ему широкую известность. Детективный триллер "Синий бархат" (1986 г.), имел большой успех и принес Линчу вторую номинацию на "Оскар" за лучшую режиссуру.

В начале 1990-х гг. Линч создал несколько проектов для телевидения. Наиболее известным из них был телесериал "Твин Пикс" (два сезона; 1990-1991 гг.) о расследовании убийства старшеклассницы Лоры Палмер в провинциальном американском городе Твин Пикс.

Самый успешный фильм "позднего" периода творчества Линча - психологический триллер "Малхолланд Драйв" (2001 г.).

В 2017 г. состоялась премьера нового сезона сериала "Твин Пикс: Возвращение" Дейлом Купером, который получил похвалу критиков и зрителей за нетрадиционное повествование, визуальный стиль и актерскую игру.

В 2007 году издание The Guardian назвало Дэвида Линча "самым важным кинорежиссёром нынешней эпохи".