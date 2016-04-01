Скончался британский актер, сыгравший Шерлока Холмса

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Скончался британский актер Дуглас Уилмер. Как сообщает Report, артист ушел из жизни в возрасте 96 лет после непродолжительной болезни.

В 1960-х годах Уилмер играл детектива Шерлока Холмса в телесериале для "Би-би-си". В этом же образе он предстал в фильме "Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса" (1975).

Кроме того, за свою карьеру Уилмер неоднократно "сталкивался" со знаменитым сыщиком. В частности, он снимался в сериале ITV "Соперники Шерлока Холмса" (в роли профессора Ван Дусена).

Небольшую роль Уилмер получил и в сериале "Шерлок". Увидеть его камео можно в эпизоде "Рейхенбахский водопад" 2012 года. Один из создателей сериала Марк Гэтисс уже выразил соболезнования в связи с кончиной актера.