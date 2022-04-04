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Silc Sonic выиграл Grammy в номинации "Песня года"

Silc Sonic выиграл Grammy в номинации "Песня года" Композиция Leave The Door Open, которую исполнил рэп-дуэт Silc Sonic, удостоена музыкальной премии Grammy в престижной категории "Песня года".
Шоу-бизнес
4 апреля 2022 г. 06:35
Silc Sonic выиграл Grammy в номинации Песня года

Композиция Leave The Door Open, которую исполнил рэп-дуэт Silc Sonic, удостоена музыкальной премии Grammy в престижной категории "Песня года".

Как передает Report, об этом было объявлено на церемонии вручения этих наград, трансляцию которой вела телеканал CBS.

На победу в этой номинации также претендовали следующие песни: Bad Habits в исполнении британца Эда Ширана, A Beautiful Noise Алишии Кис и Брэнди Карлайл, Happier Than Ever Билли Айлиш, Kiss Me More рэп-дуэта Доджа Кэт и SZA. В этой же категории были представлены рэпер Lil Nas X с песней Montero, Джастин Бибер, Дезманн Эванс (Giveon) и Эштон Симмондс (Daniel Caesar) с композицией Peaches и Бренди Карлайл с песней Right on time.

64-я церемония Grammy впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции проходит в полноценном формате, второй год подряд ее ведущим стал южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. В этом году организаторы впервые решили провести награждение в Лас-Вегасе (штат Невада) на MGM Grand Garden Arena. В разное время церемонии проходили в различных городах США: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Нэшвилле (штат Теннесси).

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