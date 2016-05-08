​Швеция в шестой раз принимает международный конкурс песни "Евровидение"

Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ Сегодня международный конкурс песни "Евровидение-2016" стартует в шведской столице.

Как передает Report, церемония официального открытия пройдет вечером в здании ратуши Стокгольма.

В этом году в конкурсе принимают участие артисты из 42 стран. Девиз нынешнего 61-го "Евровидения" - Come together ("Давайте вместе"). Два полуфинала пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.

В первом полуфинале примут участие артисты из России, Финляндии, Греции, Молдавии, Венгрии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Сан-Марино, Чехии, Кипра, Австрии, Эстонии, Азербайджана, Черногории, Исландии, Боснии и Герцеговины, Мальты.

Во втором полуфинале 12 мая примут участие Латвия, Белоруссия, Ирландия, Сербия, Израиль, Польша, Литва, Австралия, Македония, Швейцария, Албания, Болгария, Дания, Грузия, Румыния, Словения, Норвегия, Украина и Бельгия.

Из каждого полуфинала в финал конкурса выйдут по 10 участников. Страны-учредители "Евровидения" - Испания, Франция, Германия, Италия и Британия, а также страна- хозяйка - Швеция, выигравшая конкурс в прошлом году, проходят в финал автоматически.