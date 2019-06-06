Шакира прислала в суд своего двойника

Колумбийская певица Шакира провернула целую спецоперацию, чтобы не оказаться в объективе фотографов у здания испанского суда, куда её вызвали на допрос из-за неуплаты налогов. Как передает Report, об этом сообщает The Guardian. Папарацци дежурили у здания с самого утра, а в результате на пороге появилась не сама певица, а её двойник,.

Пока у входа царила суматоха, настоящая Шакира преспокойно проникла в здание через служебный вход, так что перед судьёй предстал всё-таки "оригинал", а не "копия". 42-летняя звезда признала, что у неё имеются задолженности, однако она сотрудничает со следствием.