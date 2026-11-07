Токаев: Астана поддержит кандидатуру Таджикистана в непостоянные члены СБ ООН в 2028-2029гг

Казахстан выступит в поддержку кандидатуры Таджикистана для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с заявлением для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Казахстан положительно воспринял выдвижение кандидатуры Таджикистана для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы и, конечно, выступит в поддержку кандидатуры Таджикистана", - сказал Токаев.

По его словам, для систематизации работы по всем направлениям между двумя странами стороны разработают и примут Комплексный план сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном до 2030 года.