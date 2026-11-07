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    Tokayev: Astana Tacikistanın BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvlüyünə namizədliyini dəstəkləyəcək

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 15:04
    Tokayev: Astana Tacikistanın BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvlüyünə namizədliyini dəstəkləyəcək

    Qazaxıstan 2028-2029-cu illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi üçün Tacikistanın namizədliyini dəstəkləyəcək.

    "Report" "Akorda"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Tacikistan Prezidenti Emoməli Rahmonla danışıqlardan sonra mətbuata bəyanatla çıxış edərkən bildirib.

    "Qazaxıstan 2028-2029-cu illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi üçün Tacikistanın namizədliyinin irəli sürülməsini müsbət qarşılayıb. Əlbəttə ki, Tacikistanın namizədliyini dəstəkləyəcəyik", - o deyib.

    Tokayevin sözlərinə görə, iki ölkə arasında bütün istiqamətlər üzrə işlərin sistemləşdirilməsi üçün tərəflər 2030-cu ilə qədər Qazaxıstan və Tacikistan arasında Kompleks Əməkdaşlıq Planını hazırlayacaq və qəbul edəcəklər.

    Kasım-Jomart Tokayev Emoməli Rahmon Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Təhlükəsizlik Şurası
    Токаев: Астана поддержит кандидатуру Таджикистана в непостоянные члены СБ ООН в 2028-2029гг
    Tokayev: Astana to support Tajikistan's bid for non-permanent UN Security Council seat in 2028-2029
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