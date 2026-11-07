Tokayev: Astana Tacikistanın BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvlüyünə namizədliyini dəstəkləyəcək
- 07 noyabr, 2026
- 15:04
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Qazaxıstan 2028-2029-cu illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi üçün Tacikistanın namizədliyini dəstəkləyəcək.
"Report" "Akorda"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Tacikistan Prezidenti Emoməli Rahmonla danışıqlardan sonra mətbuata bəyanatla çıxış edərkən bildirib.
"Qazaxıstan 2028-2029-cu illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsi üçün Tacikistanın namizədliyinin irəli sürülməsini müsbət qarşılayıb. Əlbəttə ki, Tacikistanın namizədliyini dəstəkləyəcəyik", - o deyib.
Tokayevin sözlərinə görə, iki ölkə arasında bütün istiqamətlər üzrə işlərin sistemləşdirilməsi üçün tərəflər 2030-cu ilə qədər Qazaxıstan və Tacikistan arasında Kompleks Əməkdaşlıq Planını hazırlayacaq və qəbul edəcəklər.