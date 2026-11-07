БИГ: Французская Полинезия приняла резолюцию о суверенитете над природными ресурсами

Ассамблея Французской Полинезии (Маохи Нуи) единогласно приняла резолюцию, устанавливающую постоянный суверенитет над всеми естественными ресурсами страны.

Как сообщает Report, информацию распространила Бакинская инициативная группа (БИГ).

Отмечается, что исторический документ официально обеспечивает защиту всех неотъемлемых прав коренного народа Маохи-Нуи на сухопутные и морские территории, а также на огромную исключительную экономическую зону площадью 5,5 млн квадратных километров. Эта победа, ставшая результатом многолетней политической борьбы движения "Тавини Хуираатира", является крупнейшим шагом на пути к экономической и политической независимости региона.

Резолюция содержит стратегические положения, закрепляющие права народа Полинезии и создающие прочную правовую основу для защиты своих ресурсов делегацией Французской Полинезии на Генеральной Ассамблее ООН.

Согласно документу, вновь подтверждается право народа Маохи-Нуи владеть всеми природными ресурсами на своих землях, в лагунах, воздушном пространстве, на морском дне и в океанических районах, контролировать их и распоряжаться ими. Провозглашается полный суверенитет над полезными ископаемыми морского дна, металлами и биологическими ресурсами, находящимися в пределах исключительной экономической зоны региона, и отвергаются притязания французского государства на одностороннюю эксплуатацию этих ресурсов. В резолюции обращается внимание на серьезный ущерб, нанесенный окружающей среде и здоровью населения в результате ядерных испытаний, проводившихся Францией в регионе в 1966-1996 годах, от официального Парижа требуют выплаты справедливой компенсации. Франции, как управляющему государству, адресован прямой призыв сотрудничать с международными миссиями в процессе обретения регионом независимости в соответствии с резолюциями ООН.

Инициатива принятия резолюции принадлежит председателю движения "Тавини Хуираатира" и бывшему президенту Французской Полинезии Оскару Манутахи Темару. 3 декабря прошлого года он представил соответствующий проект резолюции Ассамблее Французской Полинезии. 5 декабря проект был рассмотрен Комиссией по институциональным и международным вопросам и связям с муниципалитетами Ассамблеи и получил поддержку большинства ее членов. Докладчиками по документу выступили Теваяипаеа Хойоре и Аллен Сэлмон.

Движение "Тавини Хуираатира" выразило благодарность всем депутатам, поддержавшим резолюцию, высоко оценило достигнутое между политическими силами согласие и отметило, что океан и его богатства являются историческим наследием и будущим народа Маохи. Право принимать решения в отношении этих ресурсов должно принадлежать исключительно этому народу.

Бакинская инициативная группа последовательно поддерживает защиту на международном уровне права народа Маохи на самоопределение и суверенитет над своими природными ресурсами. В сотрудничестве с движением "Тавини Хуираатира" Бакинская инициативная группа внесла вклад в вынесение этих вопросов на обсуждение международных площадок, в том числе в рамках ООН.