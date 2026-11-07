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    Посольство США в ОАЭ призвало американцев на Ближнем Востоке к повышенной бдительности

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 15:02
    Посольство США в ОАЭ призвало американцев на Ближнем Востоке к повышенной бдительности

    Посольство США в ОАЭ призвало американских граждан на Ближнем Востоке проявлять повышенную бдительность из-за возросшей угрозы вооруженных нападений.

    Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении дипмиссии.

    В посольстве связали угрозу с действиями йеменских хуситов, а также попытками Тегерана атаковать американских государственных служащих в регионе.

    Дипмиссия предупредила о возможных отменах рейсов, закрытии воздушного пространства и перебоях в транспортном сообщении.

    Американцам рекомендовали заранее подготовить запасные планы поездок, уточнять статус рейсов у авиакомпаний, избегать массовых скоплений людей и соблюдать указания местных властей.

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    US embassy in UAE urges Americans in Middle East to exercise heightened vigilance
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