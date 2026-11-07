Посольство США в ОАЭ призвало американцев на Ближнем Востоке к повышенной бдительности

Посольство США в ОАЭ призвало американских граждан на Ближнем Востоке проявлять повышенную бдительность из-за возросшей угрозы вооруженных нападений.

Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении дипмиссии.

В посольстве связали угрозу с действиями йеменских хуситов, а также попытками Тегерана атаковать американских государственных служащих в регионе.

Дипмиссия предупредила о возможных отменах рейсов, закрытии воздушного пространства и перебоях в транспортном сообщении.

Американцам рекомендовали заранее подготовить запасные планы поездок, уточнять статус рейсов у авиакомпаний, избегать массовых скоплений людей и соблюдать указания местных властей.