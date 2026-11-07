Посольство США в ОАЭ призвало американцев на Ближнем Востоке к повышенной бдительности
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 15:02
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Посольство США в ОАЭ призвало американских граждан на Ближнем Востоке проявлять повышенную бдительность из-за возросшей угрозы вооруженных нападений.
Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении дипмиссии.
В посольстве связали угрозу с действиями йеменских хуситов, а также попытками Тегерана атаковать американских государственных служащих в регионе.
Дипмиссия предупредила о возможных отменах рейсов, закрытии воздушного пространства и перебоях в транспортном сообщении.
Американцам рекомендовали заранее подготовить запасные планы поездок, уточнять статус рейсов у авиакомпаний, избегать массовых скоплений людей и соблюдать указания местных властей.
ABŞ-nin BƏƏ-dəki səfirliyi Yaxın Şərqdəki amerikalıları yüksək sayıqlığa çağırıb
US embassy in UAE urges Americans in Middle East to exercise heightened vigilance
Последние новости
03:22
Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого домаДругие страны
03:00
Видео
Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага АзербайджанаВнешняя политика
02:46
КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливеВ регионе
02:38
Британские ученые нашли метод подавить гипертониюЗдоровье
02:11
"Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла ЛигиФутбол
01:56
Видео
В горных селах Шахбуза выпал снегЭкология
01:42
Видео
США атаковали судно в Оманском заливеДругие страны
01:10
В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человекДругие страны
00:57
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии "Формулы 1"Формула 1