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    ABŞ-nin BƏƏ-dəki səfirliyi Yaxın Şərqdəki amerikalıları yüksək sayıqlığa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 15:13
    ABŞ-nin BƏƏ-dəki səfirliyi Yaxın Şərqdəki amerikalıları yüksək sayıqlığa çağırıb

    ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki (BƏƏ) səfirliyi artan silahlı hücum təhlükəsi səbəbindən Yaxın Şərqdəki ABŞ vətəndaşlarını yüksək sayıqlıq nümayiş etdirməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın rəsmi bəyanatında bildiirlib.

    Səfirlik təhlükəni Yəmən husilərinin hərəkətləri, eləcə də Tehranın regiondakı ABŞ dövlət qulluqçularına hücum cəhdləri ilə əlaqələndirib.

    Diplomatik missiya reyslərin mümkün ləğvi, hava məkanının bağlanması və nəqliyyat əlaqələrində fasilələr barədə xəbərdarlıq edib.

    Amerikalılara əvvəlcədən ehtiyat səfər planları hazırlamaq, reyslərin statusunu aviaşirkətlərdən dəqiqləşdirmək, insanların kütləvi toplaşdığı yerlərdən uzaq durmaq və yerli hakimiyyət orqanlarının göstərişlərinə riayət etmək tövsiyə olunub.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    Посольство США в ОАЭ призвало американцев на Ближнем Востоке к повышенной бдительности
    US embassy in UAE urges Americans in Middle East to exercise heightened vigilance
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