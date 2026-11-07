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    Симонян: Армения 70 лет заблуждалась насчет Турции

    В регионе
    • 07 ноября, 2026
    • 14:39
    Симонян: Армения 70 лет заблуждалась насчет Турции

    Армении необходимо добиваться того, чтобы причин для конфликта с Турцией не могло возникнуть в принципе.

    Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом заявил секретарь Совбеза Армении Ален Симонян, комментируя вопрос о нормализации отношений с Анкарой.

    "А почему мы должны воевать с турками? Если они захотят напасть на нас, мы не успеем укрепиться. Заблуждение, которым нас кормили 70 лет, будто нужно держаться России, иначе турки нас съедят, не имеет ничего общего с действительностью", - сказал Симонян.

    "Необходимость оставить детям Армении в наследство мир, а не месть, и предотвратить войну является одной из важнейших гарантий безопасности страны", - добавил он.

    При этом он подчеркнул, что Армении нужна сильная армия для обеспечения обороны страны.

    Говоря о проекте "Маршрут Трампа" (TRIPP), он назвал торговлю и формирование общих интересов важными составляющими мира. По его оценке, этот проект имеет экономическое, дипломатическое значение и значение для безопасности.

    Симонян также отметил, что маршрут пройдет примерно в 15 метрах от границы Ирана, поэтому его роль следует рассматривать в контексте интересов США, Ирана и всего региона.

    "Это экономический, дипломатический проект, инструмент мира", - подчеркнул он.

    Маршрут Трампа (TRIPP) Нормализация отношений между Турцией и Арменией Ален Симонян
    Simonyan: Ermənistan 70 il Türkiyə ilə bağlı yanılıb
    Simonyan: Armenia has been misled about Türkiye for 70 years
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