Сеть кинотеатров "CinemaPlus" отметит День национального кино - ВИДЕО

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ 2 августа в сети кинотеатров премиум класса "CinemaPlus" отметят День национального кино, который является профессиональным праздником всех работников отечественного кинематографа.

Как сообщает Report, кинотеатры "CinemaPlus" 28 Mall и "CinemaPlus" Khamsa (Гянджа) в этот день покажут отреставрированную цветную версию фильма "Arşın mal alan", снятый в 1945 году по мотивам оперетты Узеира Гаджибекова с участием Рашида Бейбутова. Оценив значимость проекта, руководство Фонда Гейдара Алиева и “Ata Holding”, дало согласие на свое участие в данной работе. Над реставрацией "Arşın mal alan" работало больше людей, чем над его созданием. Работа шла в четырех странах мира. Специалистами оказались обладатели премии "Оскар" и лучшие профессионалы Голливуда.

Также в премиум кинотеатре "CinemaPlus" 28 Mall совместно с Молодежной Организацией "ADDIM" покажут следующие фильмы:

- "Yarımçıq xatirələr", снятого по заказу министерства культуры и туризма на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Основные съемки фильма проходили в Беларуси: Бресте, Минске и поселке Вилейка. Фильм рассказывает о солдате, который в 1941 году героически оборонял Брестскую крепость от фашистов и через 50 лет встал на защиту родного Нагорного Карабаха от армянских оккупантов. (Билеты по пригласительным).

- "Xeyirlə şərin rəqsi", снятый по мотивам романа народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева "Губинское каприччио", который входит в цикл книг автора о легендарном детективе-аналитике Дронго.

- Дебютная полнометражная картина "Pərdə", повествующая о трагедии одной семьи, где были задействованы настоящие звезды отечественного кинематографа.

- Детский фильм "Dərs", в актерском составе которых были бакинские школьники со своими взглядами, мечтами и привычками.

- Показ для любителей фильмов комедийного жанра “Oğlan evi: Azərbaycansayağı qarət”.

Стоимость билета в "CinemaPlus" 28 Mall будет составлять 3 маната. Стоимость билета в "CinemaPlus" Khamsa в городе Гянджа будет составлять 2 маната.

Для полной информации загрузите новое мобильное приложение "CinemaPlus" для смартфона с операционной системой IOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

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