Приостановка показа сериала "Великолепный век" вызвала недовольство израильских зрителей

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Израильский "9-ый канал" прекратил демонстрацию сериала "Великолепный век". Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, зрители телеканала весь день звонили на телевидение, выражая свой протест. Уставшие от звонков зрителей сотрудники телевидения, оказались в безвыходной ситуации.

Причиной прекращения показа сериала стал дубляж фильма. Сериал около года шел в эфире на русском языке и сопровождался субтитрами на иврите. Руководство телевидения объяснило прекращение показа сериала техническими проблемами.

Как заявило руководство "9-го канала", сериал "Великолепный век" завоевал широкую зрительскую аудиторию как среди переехавшего в Израиль русскоязычного населения, так и среди говорящих на иврите. Убедившееся в высоком рейтинге сериала руководство телеканала вновь представит "Великолепный век" израильскому зрителю. Показ сериала будет восстановлен с февраля 2015 года.