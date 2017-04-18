Сербская представительница на Евровидении: Песня DiHaj покажет хороший результат

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Песня представителя Азербайджана на конкурсе "Евровидение" DiHaj очень современная, приятная. Думаю, она покажет хороший результат".

Об этом Report сказала представитель Сербии на конкурсе в этом году Тияна Богичевич.

Говоря о своих знаниях об азербайджанской культуре, Т.Богичевич отметила, что намерена получить больше информации о культуре Азербайджана: "Мои друзья, которые посетили Баку в 2012 году, когда Желько Йоксимович представлял Сербию в Азербайджане, рассказали много интересного о стране. Я бы хотела посетить Азербайджан".

Обращаясь к азербайджанским любителям Евровидения, Т.Богичевич призвала всех поддержать ее во втором полуфинале конкурса.

Конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. Азербайджанская представительница Диана Гаджиева - DiHaj исполнит на конкурсе песню Skeletons.