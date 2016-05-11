​Семра Рагимли вышла в финал "Евровидения 2016" - ВИДЕО

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Стокгольме завершился первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2016".

Как передает Report со ссылкой на AzerTac, представительница Азербайджана певица Семра Рагимли с песней "Miracle" по результатам голосования телезрителей и профессионального жюри прошла первой в финал конкурса.

Кроме Азербайджана, еще девять путевок получили Россия, Нидерланды, Венгрия, Хорватия, Австрия, Чехия, Кипр и Мальта.

Еще десять полуфиналистов будут определены во втором полуфинале, который состоится в четверг, 12 мая. Финальный концерт пройдет в субботу, 14 мая.

С.Рагимли в первом полуфинале вышла на сцену 14-ой. Перед первым полуфиналом певица провела генеральную репетицию. В полуфинале С.Рагимли выступила в золотом платье.

Помимо С.Рагимли, в первом полуфинале также выступили представители Украины, Венгрии, Греции, России, Нидерландов, Армении, Молдовы, Сан-Марино, Финляндии, Хорватии, Австрии, Боснии и Герцеговины, Исландии, Кипра, Черногории, Чехии и Эстонии.