Самра Рагимли выступит сегодня в первом полуфинале Евровидения

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Швеции Стокгольме состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2016".

Как сообщает Report, в первом полуфинале выступит представитель Азербайджана Самра Рагимли с песней "Miracle" (Чудо). Она выйдет на сцену 14-ой.

Перед первым полуфиналом певица провела генеральную репетицию. В полуфинале С. Рагимли выступит в золотом платье.

На сцене вместе с ней будут 4 танцора и бэк-вокалистка. Выступление азербайджанской конкурсантки будет сопровождаться зрелищными пиротехническими и световыми спецэффектами.

Кроме С.Рагимли в первом полуфинале также выступят участники из Финляндии, Греции, Молдовы, Венгрии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Сан Марино, России, Чехии, Кипра, Австрии, Эстонии, Черногории, Исландии, Боснии и Герцеговины и Мальты.

Кроме того, сообщается, что всемирно известный американский певец Джастин Тимберлейк также выступит на сцене конкурса "Евровидение". Он представит свой хит "Can’t stop the feeling!" в перерыве Большого финала 14 мая.