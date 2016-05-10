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    Самра Рагимли выступит сегодня в первом полуфинале Евровидения

    Выступление азербайджанской конкурсантки будет сопровождаться зрелищными пиротехническими спецэффектами

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Швеции Стокгольме состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2016".

    Как сообщает Report, в первом полуфинале выступит представитель Азербайджана Самра Рагимли с песней "Miracle" (Чудо). Она выйдет на сцену 14-ой. 

    Перед первым полуфиналом певица провела генеральную репетицию. В полуфинале С. Рагимли выступит в золотом платье. 

    На сцене вместе с ней будут 4 танцора и бэк-вокалистка. Выступление азербайджанской конкурсантки будет сопровождаться зрелищными пиротехническими и световыми спецэффектами.

    Кроме С.Рагимли в первом полуфинале также  выступят участники из Финляндии, Греции, Молдовы, Венгрии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Сан Марино, России, Чехии, Кипра, Австрии, Эстонии, Черногории, Исландии, Боснии и Герцеговины и Мальты.

    Кроме того, сообщается, что всемирно известный американский певец Джастин Тимберлейк также выступит на сцене конкурса "Евровидение". Он представит свой хит "Can’t stop the feeling!" в перерыве Большого финала 14 мая.

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