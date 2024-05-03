Гостем нового выпуска "Поговорим?" стала заслуженная артистка Сабина Бабаева

Гостем нового выпуска подкаста "Поговорим?" журналиста Гамида Гамидова стала популярная певица, заслуженная артистка Азербайджана Сабина Бабаева.
Как передает Report, соведущими Гамида Гамидова стали его коллеги - журналисты Сеймур Закяряев и Феликс Вишневецкий.
Собеседники поговорили о нынешнем состоянии шоу-бизнеса в Азербайджане, какие песни поет, и как зарабатывает Сабина Бабаева сейчас, почему ей не получилось выбиться в российский шоу-бизнес, а также по какой причине наши исполнители поют каверы, а не свои песни.
Сабина Бабаева поделилась мнением о песне представителей Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2024" и вспомнила свое выступление на музыкальном конкурсе.