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Полиция Швеции на "Евровидении" будет обеспечивать безопасность с помощью дронов

Полиция Швеции на "Евровидении" будет обеспечивать безопасность с помощью дронов Обеспечение безопасности во время конкурса "Евровидение", который пройдет в спортивно-развлекательном комплексе "Мальмё Арена" шведского города Мальмё, будет осуществляться с помощью как наземных видеокамер, так и дронов.
Шоу-бизнес
30 апреля 2024 г. 12:58
Полиция Швеции на Евровидении будет обеспечивать безопасность с помощью дронов

Обеспечение безопасности во время конкурса "Евровидение", который пройдет в спортивно-развлекательном комплексе "Мальмё Арена" шведского города Мальмё, будет осуществляться с помощью как наземных видеокамер, так и дронов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Управления полиции Швеции.

"Видеонаблюдение - один из многих инструментов, которые полиция использует для обеспечения безопасности и предотвращения преступности во время Евровидения, - отмечается в сообщении. - С помощью камер полицейские могут быстро получить картину ситуации и пресечь преступные действия. То, что зафиксировали камеры, также очень полезно полиции, когда люди привлекаются к ответственности за совершенные преступления".

Полиция составила картину угроз для конкурса, которая изложена в специальном докладе на 23 страницах, большая часть которого засекречена. При этом отмечается широкомасштабность существующих угроз, среди которых присутствуют кибератаки, DoS-атаки, акции гражданского неповиновения, перехват телеэфира, сообщает телеканал SVT. Подготовка к обеспечению безопасности проходит с учетом того, что Швеция, по мнению полиции, является "приоритетной целью" для исламистских террористических организаций.

Полиция также исходит из вероятности протестов против Израиля, представители которого принимают участие в конкурсе. Общественная организация "Палестинская группа" в Мальмё уже заявила о намерении провести демонстрации, в которых будут участвовать десятки тысяч человек.

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Версия на английском языке Swedish police to use drones to provide security at Eurovision

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