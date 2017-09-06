Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Популярный британский поп-певец Робби Уильямс отменил все концерты в России.

Как передает Report, организатор концертов Робби Уильямса в России прокомментировал информацию об отмене мероприятий.

По словам Эдуарда Ратникова, все российские концерты артист отменил из-за болезни.

"Робби заболел, вчера заболел. Он вынужден был отменить все российские концерты. Ему доктор запретил куда-либо перемещаться", — отметил он.

Отметим, концерты Робби Уильямса были намечены на 7 и 10 сентября в Санкт-Петербурге и Москве (соответственно).