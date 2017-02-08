Продажа билетов на "Евровидение-2017" отложена

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Начало продажи билетов на песенный конкурс "Евровидение" отложено в связи с тем, что Антимонопольный комитет Украины обязал отменить результаты тендера на отбор официального продавца. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил заместитель гендиректора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак.

По его словам, решение антимонопольного комитета об отмене результатов тендера, который выиграло предприятие "В Тикет" (Concert.ua), было принято после рассмотрения жалобы других участников торгов.

"Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше. Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале", - заявил Грицак.

Напомним, что конкурс "Евровидение-2017" состоится 9, 11, 13 мая в Киеве.

Азербайджан на конкурсе представит певица Диана Гаджиева.