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Премию "Гойя" за лучший фильм получила лента "Самый лучший босс"

Премию "Гойя" за лучший фильм получила лента "Самый лучший босс" Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась ленте "Самый лучший босс" (El buen patron, 2021) режиссера Фернандо Леона де Араноа.
Шоу-бизнес
13 февраля 2022 г. 06:29
Премию Гойя за лучший фильм получила лента Самый лучший босс

Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась ленте "Самый лучший босс" (El buen patron, 2021) режиссера Фернандо Леона де Араноа.

Как передает Report, об этом было объявлено на церемонии вручения наград.

Главную роль в комедийном фильме исполнил Хавьер Бардем. Леон де Араноа был удостоен премии за лучшую режиссуру, а Бардем - как лучший актер. Лучшей актрисой была признана Бланка Портильо. Звание лучшего европейского фильма досталось картине "Еще по одной" (Druk, 2020) режиссера Томаса Винтерберга.

Национальная кинопремия "Гойя" названа в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828). Она вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Награда представляет собой бронзовый бюст Гойи.

В прошлом году премию в категории "Лучший фильм" получила лента "Девочки" (Las ninas, 2020) режиссера Пилар Паломеро.

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