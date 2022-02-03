Премьера фильма о пожаре в Норт-Даме состоится в середине марта

Фильм "Нотр-Дам горит" (Notre-Dame Br le), посвященный пожару в Соборе Парижской Богоматери, режиссера Жан-Жака Анно, создателя фильма о Сталинградской битве "Враг у ворот", выйдет в прокат 16 марта.

Фильм "Нотр-Дам горит" (Notre-Dame Br le), посвященный пожару в Соборе Парижской Богоматери, режиссера Жан-Жака Анно, создателя фильма о Сталинградской битве "Враг у ворот", выйдет в прокат 16 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал BFMTV.

Как отмечается, бюджет киноленты о пожаре составил 30 млн евро. В картине снялись Самэль Лабарт, известный, в частности, по сериалу "Загадочные убийства Агаты Кристи" и Жереми Лаэрт ("Жизнь Адель").

По словам режиссера, в фильме максимально подробно воссоздана хронология разрушительного пожара, случившегося в центре Парижа. При этом около 5% экранного времени занимают документальные кадры. Съемки в основном проходили в реальных сооружениях, в частности, Буржском соборе.

"Мы использовали настоящий огонь, так как применение компьютерной графики снижает эффект", - отметил Жан-Жак Анно.

Пожар произошел в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы.