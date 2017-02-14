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    Премьер Украины: Проведению "Евровидения" ничего не угрожает

    С 14 февраля ожидается начало старта продажи билетов на конкурс

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Подготовке и проведению музыкального конкурса "Евровидение" в Киеве ничего не угрожает. 

    Как сообщает Report со ссылкой на украинский канал "112 Украина", об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    По его словам, конкурс будет проведен на самом высоком качественном уровне.

    Ранее сообщалось, что ряд членов оргкомитета, работавших над проведением "Евровидения" в Киеве, уволились.

    С 14 февраля ожидается начало старта продажи билетов на конкурс, которые будут стоить от 8 до 500 евро.

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