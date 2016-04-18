Представителя Румынии могут не допустить к "Евровидению"

Баку. 18 апреля. REPORT.Az/ Представителя Румынии на "Евровидении" Овидиу Антона могут не допустить к конкурсу.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Romania-Insider.

По его информации, Европейский вещательный союз (EBU) может пойти на это из-за больших долгов румынского телеканала TVR перед организаторами мероприятия. По данным EBU, сейчас они составляют около 10 миллионов евро. Издание уточняет, что задолженность росла в течение восьми лет.

Сейчас EBU ведет переговоры с румынскими властями. Представители TVR в свою очередь подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы Антон поехал на конкурс. В случае, если организаторы откажут Румынии в участии, то в стране не смогут даже транслировать конкурс.