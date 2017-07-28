 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Португалия намерена финансировать затраты на проведение "Евровидение-2018" за счет туристического налога

    Подписан договор между национальным вещателем Португалии телеканалом RTP, Советом города Лиссабон и Ассоциацией туризма Лиссабона

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Португалия намерена финансировать затраты на проведение песенного конкурса Евровидение-2018 за счет туристического налога.

    Как сообщает Report со ссылкой на Esctodaу, главные туристические управления Лиссабона и Португалии выделят деньги на организацию за счет своей прибыли от налогов.

    В связи с этим, уже подписан договор между национальным вещателем Португалии телеканалом RTP, Советом города Лиссабон и Ассоциацией туризма Лиссабона.

    Напомним, что конкурс Евровидение-2018 пройдет на MEO Arena в Лиссабоне 8, 10 и 12 мая.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi