Португалия намерена финансировать затраты на проведение "Евровидение-2018" за счет туристического налога

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Португалия намерена финансировать затраты на проведение песенного конкурса Евровидение-2018 за счет туристического налога.

Как сообщает Report со ссылкой на Esctodaу, главные туристические управления Лиссабона и Португалии выделят деньги на организацию за счет своей прибыли от налогов.

В связи с этим, уже подписан договор между национальным вещателем Португалии телеканалом RTP, Советом города Лиссабон и Ассоциацией туризма Лиссабона.

Напомним, что конкурс Евровидение-2018 пройдет на MEO Arena в Лиссабоне 8, 10 и 12 мая.