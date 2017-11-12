Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Находившаяся на пике популярности в 90-е годы поп-группа Spice Girls воссоединится в 2018 году.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, причиной столь неожиданного камбэка явилась работа над целым рядом проектов, среди которых значатся новое шоу на ТВ и выпуск очередного альбома.

Не смотря на то, что ранее Виктория Бекхэм всегда высказывалась против подобных предложений, в этот раз она дала свое согласие вместе с другими экс-солистками.

Напомним, песня группы под названием "Viva Forever" стала главным хитом 1998 года и не выпадала из музыкальных чартов на протяжении почти всего года.