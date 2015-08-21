Полиция США провела обыск в доме лидера группы Kiss

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Полиция провела обыск в доме основателя и лидера рок-группы Kiss Джина Симмонса в Лос-Анджелесе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Полиция уверяет, что расследование не ведется ни в отношении Симмонса, ни кого-либо из семьи музыканта", - отмечает телеканал NBC. Причины проведения обыска не уточняются.

В свою очередь официальный представитель лидера группы Kiss сообщил, что обыск был связан с преступлением, которое "могло быть совершено" на территории дома музыканта в минувшем году. При этом он подчеркнул, что в указанный момент Симмонс находился вне Лос-Анджелеса, на гастролях Kiss.