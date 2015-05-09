Украдена одежда голливудской актрисы на сумму 200 тыс. долларов

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Полиция американского города Лос-Анджелес проводит расследование по факту кражи предметов одежды известной актрисы Деми Мур, стоимость которых оценивается в 200 тысяч долларов. Как отмечает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

Пропажа предметов, принадлежащих известной киноактрисе, была обнаружена еще в начале текущей недели. Как заявил представитель полиции Лос-Анджелеса Джо Риос (Joe Rios), предварительная стоимость пропавшей одежды, которую неизвестные вынесли из хранилища актрисы в Северном Голливуде, оценивается в 200 тысяч долларов.

По его словам, представители актрисы проводят опись всех вещей в хранилище, чтобы точно установить размер ущерба. "Он может увеличиться, когда они закончат подсчет и подведут итоги", - сказал Риос.