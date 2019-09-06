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Пол Маккартни выпустил детскую книгу

Пол Маккартни выпустил детскую книгу
​Участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил детскую книгу Привет, Дедулет (Hey Grandude!)

Участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил детскую книгу "Привет, Дедулет" (Hey Grandude!), передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Вжик, бах, пшик, первая детская книга Пола Маккартни с картинками Hey Grandude! поступила в продажу!" - говорится в анонсе на сайте артиста.

Отмечается, что новая книга музыканта также будет доступна в формате аудиокниги.

Презентация "Привет, Дедулет" с участием П.Маккартни состоится 6 сентября в одном из магазинов в центре Лондона.

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