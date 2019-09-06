Участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил детскую книгу "Привет, Дедулет" (Hey Grandude!), передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Вжик, бах, пшик, первая детская книга Пола Маккартни с картинками Hey Grandude! поступила в продажу!" - говорится в анонсе на сайте артиста.

Отмечается, что новая книга музыканта также будет доступна в формате аудиокниги.

Презентация "Привет, Дедулет" с участием П.Маккартни состоится 6 сентября в одном из магазинов в центре Лондона.