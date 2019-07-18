Фильм "Покемон. Детектив Пикачу" стал самой кассовой лентой, снятой по мотивам видеоигры

Фильм "Покемон. Детектив Пикачу" собрал в мировом прокате 436 миллионов долларов и стал самой кассовой лентой, снятой по мотивам видеоигры, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Картина превзошла кассовые сборы фэнтезийного фильма "Варкрафт" Данкана Джонса, вышедшего в 2016-м и собравшего по всему миру 433 миллиона долларов. Лента снята по мотивам серии компьютерных игр Warcraft. До "Варкрафта" рекорд удерживала картина 2010 года "Принц Персии: Пески времени" режиссера Майка Ньюэлла.

"Покемон. Детектив Пикач" Роба Леттермана основан на франшизе Pokémon и видеоигре "Детектив Пикачу" 2016 года.

Отметим, что в фильме снялись Джастис Смит и Кэтрин Ньютон. Покемона Пикачу озвучил Райан Рейнольдс. Картина вышла в 2019 году.