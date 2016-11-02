Подарочная акция фильма "Али и Нино" продолжается" - ВИДЕО

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Кинотеатр премиум-класса CinemaPlus в городе Гянджа, приняв во внимание большой интерес местного населения к долгожданному фильму "Али и Нино", объявил о продлении подарочной акции еще на месяц.

Как сообщает Report, суть акции заключается в том, что жители Гянджи, посетив кинотеатр CinemaPlus, могут абсолютно бесплатно посмотреть фильм "Али и Нино", основные съемки которого были сняты на мосту в Гяндже. Акция действительна до 1 декабря и проводится с понедельника по четверг. Фильм демонстрируется на азербайджанском языке.

Воспользоваться подарочными билетами смогут государственные служащие (врачи, учителя и т.д), военные, студенты с подтверждающим студенческим билетом, зрители в возрасте от 50-ти лет и старше, люди с ограниченными возможностями.

Отметим, что исполнительным продюсером фильма "Али и Нино" является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, продюсером - Крис Тикье, режиссером - обладатель премии BAFTA Азиф Кападиа, автором сценария - лауреат премии Academy Award Кристофер Хемптон.

Экранизированный на основе мирового бестселлера - одноименного романа писателя Курбана Саида - фильм рассказывает о борьбе Азербайджана за независимость и любви двух молодых людей различного вероисповедания в начале XX века.

Фильм был снят в 2015 году. Съемки проводились в Баку - на улицах исторического Старого города и в различных местах столицы, а также в Гобустане, Хыналыге и др. В фильме снимались: Адам Бакри, Мария Вальверде, Халит Эргендж, Менди Петинкин, Кони Нилсон, Риккардо Скамарчио, Хумайон Эршарди, Фахраддин Манафов, Ассаад Буаб, Нуман Акар и другие известные актеры.