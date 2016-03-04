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    ​Платья Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Софи Лорен демонстрируются на выставке

    Выставка продлится с 4 по 30 марта

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Платья Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Софи Лорен и других известных зарубежных актрис представили в пятницу в Екатеринбурге.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, наряды хранятся в разных коллекциях, в том числе в собрании римской писательницы и историка моды Мары Пармеджани. 

    Выставка посвящена Международному женскому дню - 8 Марта.

    На выставку также привезли церемониальное платье Грейс Келли, наряды Софи Лорен из фильма "Вчера, сегодня, завтра" и Мэрилин Монро из "Джентльмены предпочитают блондинок". Посетители увидят купальник Сильваны Пампанини, костюм Одри Хепберн из фильма "Римские каникулы", платья Хантер Тило из картины "Дерзкие и красивые", Клаудии Кардинале из фильма "Девушка с чемоданом", Джульетты Мазины из "Дороги".

    Отмечается, что подобные выставки часто проводятся в Лондоне, Париже и Риме.

    Отметим, что выставка продлится с 4 по 30 марта. 

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